Заліщики запрошують у гості на фестиваль культури, мистецтва та туризму

- 07.08.2019 16:33
Заліщики запрошують у гості на фестиваль культури, мистецтва та туризму

 

17-18 серпня 2019 року у місті Заліщики Тернопільської області у партнерстві з Представництвом ЄС в Україні відбудеться фестиваль InStrum Fest. Це фестиваль сучасної камерно-інструментальної, симфонічної музики та мистецтва. Мета події – відродження туристичного та культурного потенціалу міста.

В програмі фестивалю майстер-класи, ігри, кінопокази, літературний майданчик, сплави по Дністру, екскурсії, а також музична програма – виступи піаніста-віртуоза Євгена Хмари, симфонічно-рокового оркестру Brevis, кавер дуету Double Blast, барабанне мистецтво від DrumArt, симфонічний рок від ROCKOKO, неокласика від композитора та піаніста Єгора Грушина та виступи багатьох інших виконавців.

“Нашим партнерством ми хочемо підтримати цю ініціативу, адже нам імпонує активність небайдужих громадян, які піклуються про регіон, його імідж, розкриття його потенціалу. Такі заходи перетворюють місто у окрему культурну та туристичну одиницю, формуючи різноманіття вибору як для внутрішнього туризму українців, так і для європейців, які прагнуть познайомитися з Україною. І водночас це різноманіття об’єднане з навколишніми регіонами спільною культурною спадщиною”, – коментують у Представництві ЄС в Україні – “Запрошуємо всіх тих, хто цінує мистецтво, музику або просто бажаючих відпочити, – у Заліщики, до нашої Креативної території”.

Спеціально до фестивалю в місті буде представлено Креативну територію ЄС, де кожен бажаючий зможе поєднати приємне та корисне: дізнатися більше про європейські цінності та культуру, відпочити у зірковому наметі на м’яких пуфах, зробити селфі в спеціальній фотозоні ЄС, а на дітей чекатимуть творчі активності.

Креативна територія ЄС буде відкрита для відвідувачів на міському стадіоні “Дністер”. Відвідувачі InStrum Fest можуть забронювати трансфер з Чернівців, Тернополя та Києва. Квитки та детальна інформація на сайті організаторів instrumfest. com.ua .

Активності під час фестивалю відбудуться у партнерстві з Представництвом Євросоюзу в Україні в рамках проекту підтримки культурних та спортивних ініціатив в Україні.

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