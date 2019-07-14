



Заремський переміг у 202 окрузі - 22.07.2019 15:32

У 202-му окрузі переміг Максим Заремський, а Рибак другий (100% протоколів). Тільки що у 202 виборчому окрузі завершили підрахунок голосів та опрацювали 100% протоколів.

Згідно даних ЦВК впевнену перемогу здобув представник «Слуги народу» Максим Заремський (36,72%).

На десітки відсоків меньше голосів набрав діючий нардеп по цьому округу Іван Рибак (16,83).

А третім став представник «Батьківщини» Андрій Маковей (12,49%).

Платинова Буковина, Чернівці

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