Заремський переміг у 202 окрузі

- 22.07.2019 15:32
Заремський переміг у 202 окрузі

У 202-му окрузі переміг Максим Заремський, а Рибак другий (100% протоколів). Тільки що у 202 виборчому окрузі завершили підрахунок голосів та опрацювали 100% протоколів.

Згідно даних ЦВК впевнену перемогу здобув представник «Слуги народу» Максим Заремський (36,72%).

На десітки відсоків меньше голосів набрав діючий нардеп по цьому округу Іван Рибак (16,83).

А третім став представник «Батьківщини» Андрій Маковей (12,49%).

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: хто переміг у 202 окрузі Буковина Чернівецька область

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