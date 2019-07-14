



По округу №201 виграє Олена Лис - 22.07.2019 15:23

По округу №201 кандидатом перемагає за результатами екзітполу 48-річна Олена Лис, яка працює вчителькою початкових класів в Чернівецькій гімназії №2 Чернівецької міської ради. Освіта кандидат отримала в Чернівецькому національному університеті.

Партія "Слуга народу"

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини