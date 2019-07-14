



Адвокат Валерій Божик від "Слуги народу" перемагає Бурбака на 204 окрузі - 22.07.2019 14:13

Висуванець від "Слуги народу" Валерій Божик впевнено перемагає на 204 окрузі в Чернівецькій області, залишаючи позаду голову фракції "Народний фронт" у парламенті 8-го скликання, який йде самовисуванцем, Максима Бурбака. Про це свідчать дані ЦВК, передає УНН.

За інформацією на сайті Центрвиборчкому, згідно з результатом опрацювання 60,25% протоколів, Валерій Божик від "Слуги народу" набирає 50,94% голосів, тоді як Максим Бурбак із 23,29% голосів поступається йому вдвічі.

ЦВК опрацювала майже 60% протоколів

Нагадаємо, партія "Слуга народу" планує через суд встановлювати результати парламентських виборів на 10 округах

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