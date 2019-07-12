



Ілон Маск анонсував бездротовий інтерфейс комп'ютер-мозок у 2020 - 17.07.2019 09:36

Ілон Маск випробує бездротовий нейроінтерфейс «комп'ютер-мозок» на людях в наступному році

Ілон Маск презентував найближчі плани його стартапу Neuralink зі створення бездротового нейроінтерфейси «комп'ютер-мозок». Клінічні випробування повинні початися вже в наступному році.

На презентації в Каліфорнійській академії наук, представники компанії повідомили, що у них великі плани щодо доповнення людського мозку штучним інтелектом, але одним з перших застосувань нейроінтерфейси стане можливість управляти смартфоном за допомогою думки, передає TheNextWeb.

Зараз Neuralink розробляє компактні процесори, які будуть приєднуватися до мозку за допомогою спеціальних ниток, товщиною не більше людської волосини. Вони виведуть сигнали мозкової активності за межі черепа і передадуть їх міні-комп'ютера під назвою The Link, розташованому за вухом.

Після тренувань у користувачів такого інтерфейсу виходить управляти курсором і клавіатурою смартфона, тільки лише за допомогою думок. Виробник порівняв інформацію від мозку з будь підключеної зовнішньої бездротовою клавіатурою.

Пристрій може допомогти людям з обмеженими фізичними можливостями, які отримають можливість управляти своїми пристроями (в перспективі мова не тільки про смартфонах). Поки не зрозуміло, коли нейроинтерфейс стане доступний для таких користувачів, Neuralink поки не збирається виробляти комерційні продукти.

Платинова Буковина, Чернівці

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