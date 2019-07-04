В будинку де загинули двоє дітей знайшли тисячі боєприпасів- 14.07.2019 23:10
В будинку 59- річного чоловіка , якого звинувачують в умисному вбивстві двох дітей знайшли більше тисячі різних боєприпасів часів другої світової війни. Любитель збору небезпечного металорухту зерігав небезпечні знахідки прямо в себе на подвірї. Попередній перелік боеприпасів вражає: 13 авіаційних бомб, 31 минометна міна, 76 артелирійських снарядів та 1024! Інших вибухонеезпечних знахідок.Як повідомляють в ГУ НП України в Рівненській області діти приїхали прийшли до дідуся в гості, коли його не було вдома і відчинили сейф, в якому вибухнули боєприпаси, нажаль вибух вбив двох дітей. Трагедія сталась в селі Смга Дубенського району. Чоловіку обявили підозру у злочинах, йому світить тривалий термін увязнення.
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