



В Чернівецькій області лишиться 3 райони з 14 - 15.07.2019 11:53

У Чернівецькій області, найменшою за площею в Україні, замість 11-ти районів залишаться тільки три. Про це свідчать дані, оприлюднені в інфографіку, яку в Facebook опублікувало Міністерство регіонального розвитку, передає Еспресо.TV з посиланням на Молодий буковинець.

Зокрема, зазначається, що згідно з новою моделлю адміністративно-територіального устрою, Чернівецька область буде поділена на три райони.

Вижницький район: кордони Вижницького, Путильського та Сторожинецького районів.

Чернівецький район: межі міста Чернівці, а також нинішніх Герцаївського, Глибоцького, Заставнівського та Кіцманського районів.

Хотинський район: межі міста Новодністровськ, а також Хотинського, Новоселицького, Кельменецького та Сокирянського районів.

Як повідомив сьогодні, 12 липня 2019 віце-прем'єр Геннадій Зубко, тепер в Україні буде в цього 102 райони замість 465.

Новий субрегіональний рівень дозволить збільшити території і кількість їх жителів до 150 тис, що проживають в районах. Це дозволить сформувати якісні потужні команди, які зможуть координувати, управляти процесами і делегованими повноваженнями від держави.

Платинова Буковина, Чернівці

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