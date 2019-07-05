В Чернівецькій області лишиться 3 райони з 14- 15.07.2019 11:53
У Чернівецькій області, найменшою за площею в Україні, замість 11-ти районів залишаться тільки три. Про це свідчать дані, оприлюднені в інфографіку, яку в Facebook опублікувало Міністерство регіонального розвитку, передає Еспресо.TV з посиланням на Молодий буковинець.
Зокрема, зазначається, що згідно з новою моделлю адміністративно-територіального устрою, Чернівецька область буде поділена на три райони.
Вижницький район: кордони Вижницького, Путильського та Сторожинецького районів.
Чернівецький район: межі міста Чернівці, а також нинішніх Герцаївського, Глибоцького, Заставнівського та Кіцманського районів.
Хотинський район: межі міста Новодністровськ, а також Хотинського, Новоселицького, Кельменецького та Сокирянського районів.
Як повідомив сьогодні, 12 липня 2019 віце-прем'єр Геннадій Зубко, тепер в Україні буде в цього 102 райони замість 465.
Новий субрегіональний рівень дозволить збільшити території і кількість їх жителів до 150 тис, що проживають в районах. Це дозволить сформувати якісні потужні команди, які зможуть координувати, управляти процесами і делегованими повноваженнями від держави.
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