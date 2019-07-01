



201 вибочий округ: хто балатується та хто перемагає? - 12.07.2019 09:55

Наразі у мажоритарному окрузі першу позицію посідає представниця партії «Слуга народу»

Згідно з даними соціологічного опитування, яке провела ГО "Інститут Маковецького", наразі у 201-му виборчому окрузі лідирує кандидат від партії «Слуга народу» Олена Лис, яка набирає 27,3% голосів виборців. На другому місці – Оксана Продан (самовисування), яка зняла свою кандидатуру – 12,1%.



Лише на третьому місці чинний депутат від Чернівців Микола Федорук (самовисування) – 11,4%. Четверту сходинку посідає Віталій Михайлішин («Опозиційна платформа – За життя) – 7,7%. Замикає п’ятірку лідерів Максим Кияк (партія «Голос») – 5,5%.



Загалом рейтинг виглядає наступним чином:

Лис Олена Георгіївна (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ") 27,3%

Продан Оксана Петрівна, (самовисування) 12,1%

Федорук Микола Трохимович, (самовисування) 11,4%

Михайлішин Віталій Михайлович (Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ") 7,7%

Кияк Максим Тарасович (Політична партія "Голос") 5,5%

Пуршага Олександр Іванович, (політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина") 4,1%

Жук Галина Василівна (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ") 3,8%

Зазуляк Василь Володимирович (політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода") 3,8%

Фрунзе Наталія Штефанівна (Політична партія "Європейська Солідарність") 3,7%

Яринич Михайло Федорович (самовисування) 2,1%

Філіпчук Валентин Олександрович (самовисування) 1,8%

Радчук Валентина Миколаївна, (самовисування) 1,6%

Кубай Інна Михайлівна (Політична партія "Об’єднання "Самопоміч") 1,4%

Андрусяк Юрій Ілліч, (самовисування) 0,6 %

Царюченко Ігор Володимирович (самовисування) 0,7%

Дідух-Кобзар Володимир Іванович (самовисування) 0,4%

Чевка Людмила Степанівна (самовисування) 0,4%

Герасимчук Юрій Михайлович (Політична партія "Сила Людей") 0,3%

Гуцул Мирослав Іванович (Політична Партія "ПАТРІОТ") 0,3%

Кирпушко Ярослав Васильович (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ") 0,3%

Безбородько Андрій Михайлович, (самовисування) 0,1%

Важко відповісти 10,5%

Опитування проводили на території Чернівців з 5 до 8 липня за формалізованою анкетою. Статистична похибка дослідження - 3,1%, опитано 1000 респондентів. Вибірка репрезентативна за статтю, віком та районами міста.



Ознайомитися з усіма кандидатами, які балотуються до Верховної Ради за 201-им округу можна

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