Програма Петрівського ярмарку 2019- 05.07.2019 16:11
Програма проведення міського свята «Петрівський ярмарок» 6-7 липня 2019року
Програма проведення міського свята «Петрівський ярмарок» 6-7 липня 2019року
|
Заходи
|
Час проведення
|
Місце проведення
|
6 липня 2019 року
|
Театралізоване дійство зустрічі почесних гостей біля входу в парк ім. Т. Г. Шевченка
|
10.45
|
Центральний вхід в парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка
|
Урочисте відкриття міського свята «Петрівський ярмарок-2019» (вітальні виступи)
Привітання та відзначення подарунками Петриків і Павликів - майбутніх першокласників
|
11.00
|
Фотозона «Брама»
|
11.00
|
ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченка з боку Садової
|
Фотозона «Петрівські покоси»
|
11.00
|
Площа біля фонтана ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченко
|
«Байк-шоу» з нареченими
|
12.00
|
вул. Кобилянської (старт біля Палацу урочистих подій)
|
Концертна програма «Ярмаркові нотки» в рамках проекту «Мистецька веранда»
|
12.00
|
Сцена біля фонтану ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченко
|
Буковинський фестиваль ветеранських музичних колективів
|
14.00
|
Літній театр ЦПКіВ ім. Т.Г.Шевченка
|
Мистецька світлиця «Місце зустрічі». Презентація поетичної збірки Раїси Рязанової з перекладами Валентини Мацерук «Отражение/Віддзеркалення»
|
14.00-16.00
|
Дворик міської Ратуші (Центральная пл. 1)
|
Благодійна акція «Femily day» від громадської організації Чернівецького міського жіночого клубу «Успішна чернівчанка»
|
12.00-18.00
|
Вул. О. Кобилянської (біля обласного музею)
|
Медичне містечко
|
9.00 - 18.00
|
вул. О. Гузар
|
Виставки-продажі 6-7 липня 2019 року
|
Непродовольчі товари
|
10.00 - 22.00
|
вул. Головна (вздовж ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченка)
|
Меблі
|
Будівельні матеріали
|
Продовольчі товари, продукція бджільництва
|
10.00 - 22.00
|
вул. Садова
|
Автосалон
|
10:00 - 22:00
|
вул. О.Гузар
|
Презентація банківських, рекламних та інших послуг
|
«Ресторація просто неба»
|
Друкована продукція, книгарні, видавництва
Туристичні послуги
Ярмарка хенд-мейд «Мистецький узвіз»
|
10.00 - 22.00
|
вул. О.Кобилянської
|
Майстри народних ремесел, майстер-класи
|
10.00 - 22.00
|
площа Пресвятої Марії
вул. Шкільна
вул. Братів Руснаків, М. Кордуби
|
«Ресторація просто неба»
|
10.00-22.00
|
Непродовольчі товари
|
10:00 - 22:00
|
Розважальні заходи для дітей
|
Дитячий лабіринт-батут
|
10.00 – 20.00
6-7 липня 2019
|
Соборна площа
|
Атракціон для дітей і дорослих «Страйкбольний тир»
|
10.00-20.00, 6-7 липня
|
Соборна площа, вул. Шкільна
|
Дитячі атракціони «Карусель», «Рибалочка», «Баба яга»
|
10.00-20.00, 6-7 липня
|
Соборна площа
|
Свято шоколаду для дітей
|
12.00, 7 липня
|
Вул. Кобилянської, 7, кав’ярня «Jolly»
|
«Ярмаркові забави» - культурно-розважальна програма для дітей
|
12.00, 7 липня
|
Сцена біля фонтану ЦПКіВ ім. Т. Шевченка
|
Спортивні заходи
|
Кубок Петрівського ярмарку з волейболу (чоловіки, жінки, чоловіки 40+)
|
5-6-7 липня, 10.00
|
КСОП «Буковина» (вул.О.Гузар,1)
|
Чемпіонат України з футболу серед ветеранів 35+
|
6-7 липня, 15.00
|
КСОП «Буковина» (вул.О.Гузар,1)
Стадіон «Мальва» (вул.Галицький шлях.1)
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