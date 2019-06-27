



Фіскали інформують наявність боргу – негативне явище для бізнесу. - 05.07.2019 16:33

Додаткову інформацію щодо податкового боргу можна отримати за тел.: 54-60-18

Зі слів начальника Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Сергія Лєсніка недонадходження податків до місцевих та державного бюджетів, накопичення боргу впливає як на імідж платника так і на стабільність фінансової системи держави, а також на подальше фінансування програм соціально-економічного розвитку.

Несплата заборгованих платежів в свою чергу тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій.

Станом на 1 липня 2019 року по м. Чернівці рахується 20555 суб’єктів господарської діяльності (надалі – СГД) боржників, податковий борг яких складає 150114,4 тис. грн. З них 594 СГД – це юридичні особи із боргом в сумі 128576,8 тис. грн., 4974 СГД – фізичні особи – підприємці із боргом в сумі 16700,9 тис. грн., та 14998 - громадяни міста із боргом в сумі 4836,7 тис. грн. (земельний податок та податок на нерухомість).

Окрім цього, станом на 1 липня 2019 року борг з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (надалі - ЄСВ) становить 113693,4 тис. грн. Загальна кількість боржників на звітну дату складає 362 СГД – юридичні особи на суму 7301,4 тис.грн., та 7358 СГД – фізичних осіб на суму 106392,0 тис.грн.

Сергій Миколайович акцентував увагу на тому, що з 01.01.2017 року були внесені зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які передбачають сплату ЄСВ усіма платниками, які перебувають на обліку як фізичні особи – підприємці, незалежно від того чи провадиться ними діяльність чи ні. У зв’язку з цим значно збільшилась кількість таких боржників – фізичних осіб, до яких застосовуються передбачені чинним законодавством заходи стягнення (арешт рахунків боржників, нерухомого та рухомого майна, заборона виїзду за кордон за рішенням суду та ін.).

З метою уникнення негативних наслідків, платникам слід звернутися до органів фіскальної служби для проведення звірки щодо перебування на обліку та відповідно наявності/відсутності боргу з ЄСВ.

За словами начальника Чернівецького управління, робота з недопущення, погашення боргу є і залишається одним із основних напрямів діяльності фіскальної служби. Підтвердженням ефективності заходів, які вживають чернівецькі податківці є 11,1 млн. грн., які в першому півріччі цього року додатково отримав бюджет від погашення податкових боргів та 11,0 млн. грн. – Пенсійний фонд від погашення боргу по ЄСВ.

Окрему увагу слід приділити також і так званим «тисячникам», тобто боржникам, які мають податковий борг до 1000 гривень.

Згідно вимог ст. 59 Податкового кодексу України, податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 1020 гривень. Тобто, платники із незначними сумами боргу, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть не знати про наявність боргу і накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків,- зазначив посадовець.

На сьогодні по м. Чернівці з сумою боргу до 1000 гривень налічується 174 боржників - юридичних осіб, що мають борг у сумі 54,4 тис гривень. Значно більше боржників серед фізичних осіб – підприємців - 2545. І вони заборгували державі загалом 573,1 тис гривень.

Для того, що не накопичувати борг, не відчувати дієвість відповідних заходів стягнення на законодавчому рівні, платникам слід самостійно належним чином стежити за наявністю/відсутністю боргу, зокрема своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов’язань, – наголосив Сергій Миколайович.

Додаткову інформацію щодо податкового боргу можна отримати за тел.: 54-60-18

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