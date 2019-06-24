1 липня в Росії загинули 14 моряків-підводників.

- 02.07.2019 10:34
1 липня в Росії загинули 14 моряків-підводників.

Це сталося практично в річницю трагічної загибелі підводного човна "Курськ". Нова НП сталася на секретній атомному підводному човні Північного флоту РФ.

"Країна" зібрала всю інформацію про подію на півночі РФ, яка відома на момент підготовки матеріалу.

Що сталося в Баренцевому морі
Офіційно повідомлення звучить так: подія трапилася на науково-дослідному глибоководному апараті, який відноситься до Північного флоту ВМС РФ.

У Міноборони РФ не уточнили, про яку саме апараті йдеться. У російських ЗМІ з'явилася інформація, що мова йде про засекречену атомному підводному човні АС-12, відомої як "Лошарік".

За даними російських силовиків, на апараті сталася пожежа. Моряки-підводники загинули через отруєння продуктами горіння. Імена загиблих поки не повідомляються.

Про подію, яка сталася вчора, стало відомо лише сьогодні ввечері. В якому саме годині сталася пожежа, як довго його ліквідували - невідомо. Разом з тим уточнюється, що вогонь вдалося загасити завдяки самовідданим діям команди.

Російські військові зазначають, що пожежа сталася в територіальних водах Росії (очевидно, мова йде про Баренцевому морі, - прим.) На апараті, що вивчав придонне простір і дно Світового океану в інтересах ВМФ.

У Міноборони зазначили, що зараз глибоководний апарат знаходиться в Сєвероморську Мурманської області. Це головна військово-морська база Північного флоту Росії.

Платинова Буковина, Чернівці

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