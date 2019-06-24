Під час дорожньо-транспортних пригод травмувалися двоє дітей і двоє дорослих. Один із водіїв перебуває у тяжкому стані.

- 01.07.2019 16:10
Під час дорожньо-транспортних пригод травмувалися двоє дітей і двоє дорослих. Один із водіїв перебуває у тяжкому стані.

 

30 червня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів на об’їзній дорозі Чернівців поблизу села Магала.

 

На місці події слідчо-оперативна група Новоселицького відділення поліції попередньо встановила: 32-річний водій «Volswagen Passat В5» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з «BMW-X5». Під час дорожньо-транспортної пригоди травмувалися водій «Volswagen» і дві пасажирки позашляховика, віком 7 місяців та 5 років. У чоловіка медики діагностували струс головного мозку, а у дівчат – легкі тілесні ушкодження.

 

Інша ДТП сталася у селі Киселів Кіцманського району. 26-річний мотоцикліст не впорався з керуванням, допустив з’їзд в кювет і зіткнувся із бетонною огорожею.

 

Під час аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та досі перебуває без свідомості.

 

З місця події вилучено уламки мотоцикла та направлено на експертизу.

За вказаними фактами розпочато кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ДТП Чернівці 30.06.2019, 30 червня 2019

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