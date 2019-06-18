



Подробиці щодо жінки, яка викинула власну дитину у валізі на околиці Чернівців. Фото - 29.06.2019 16:51

Усіх, хто може знати її місцеперебування, просять відгукнутися.

Як повідомив начальник управління карного розшуку Національної поліції Олександр Раренко, валізу на місце, де її виявили, принесла саме мати хлопчика. Це зафіксували камери спостереження. Жінка близько двох кілометрів йшла одна і тягла валізу.

nullФото Нацполіція



По часу - це орієнтовно 3 година ночі 26 червня. Коли помер хлопчик - поки невідомо. Також наразі, до результатів експертизи, невідома причина смерті.



Як повідомив начальник слідчого управління ГУ НП у Чернівецькій області Олександр Чубей, слідів насильницької смерті на тілі дитини немає. Те, що очевидці сприйняли, як побої, насправді - сині трупні плями.



Чоловік зараз у місцях позбавлення волі, хто батько дитини - наразі невідомо. Сама жінка вела розпусний спосіб життя і підозрюється у скоєнні крадіжок, зокрема у родичів. На обліку у соціальних службах родина не перебувала.

Поліцейські Буковини та сусідніх областей продовжують пошуки Анни Пілявської. Жінка є матір’ю 2-річного хлопчика, якого знайдено 27-го червня мертвим у валізі на околиці.



Поліцейські здійснили обхід будинків у районі виявлення валізи, а також за місцем проживання матері померлої дитини. Працівники поліції опитали мешканців будинків, вилучили відеозаписи з камер зовнішнього спостереження та інші речові докази, які можуть мати значення для розслідування.



Наразі відомо, що Анна Пілявська приїхала до Чернівців приблизно місяць тому і проживала разом із сином у орендованому помешканні. Також встановлено, що в ніч з 26-го на 27-ме червня жінка самостійно доставила валізу з тілом сина на місце, де його в подальшому було знайдено перехожими.



Наразі поліція двох областей розшукує дівчину. Вона проживала у Хмельницькій області разом з батьками і чоловіком. Однак, останнім часом мешкала у Чернівцях, втікши від родини.

Джерело: Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області м.

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