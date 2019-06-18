Програма проведення міського свята Петрівський ярмарок 2019

- 27.06.2019 11:00

У 2019 році 6 липня у нашому місті традиційно проводиться міське свято «Петрівський ярмарок». Вулиці, на яких пройде свято визначено: вулиця Головна, Садова, О. Гузар, О. Кобилянської, Шкільна, площа Пресвятої Марії.

Як завжди, у програмі Петрівського ярмарку: концерти аматорські колективів, продажі товарів народного споживання, інші розважальні та культурно-мистецькі заходи.
 

Програма проведення міського свята «Петрівський ярмарок» 6-7 липня 2019року
Заходи
Час проведення
Місце проведення 
6 липня 2019 року
Театралізоване дійство зустрічі почесних гостей біля входу в парк ім. Т. Г. Шевченка
10.45
Центральний вхід в парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка
Урочисте відкриття міського свята «Петрівський ярмарок-2019» (вітальні виступи)
Привітання та відзначення подарунками Петриків і Павликів - майбутніх першокласників
 11.00
Фотозона «Брама»
11.00
ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченка з боку Садової
Фотозона «Петрівські покоси»
11.00
Площа біля фонтана ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченко
«Байк-шоу» з нареченими
12.00
вул. Кобилянської (старт біля Палацу урочистих подій)
Концертна програма «Ярмаркові нотки» в рамках проекту «Мистецька веранда»
12.00
Сцена біля фонтану ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченко
Буковинський фестиваль ветеранських музичних колективів
14.00
Літній театр ЦПКіВ ім. Т.Г.Шевченка
Мистецька світлиця «Місце зустрічі». Презентація поетичної збірки Раїси Рязанової з перекладами Валентини Мацерук «Отражение/Віддзеркалення»
14.00-16.00
Дворик міської Ратуші (Центральная пл. 1)
Благодійна акція «Femily day» від громадської організації Чернівецького міського жіночого клубу «Успішна чернівчанка»
12.00-18.00
Вул. О. Кобилянської (біля обласного музею)
Медичне містечко
9.00 - 18.00
вул. О. Гузар 
Виставки-продажі 6-7 липня 2019 року
Непродовольчі товари
 
 
10.00 - 22.00
 
 
вул. Головна (вздовж ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченка)
Меблі
Будівельні матеріали
Продовольчі товари, продукція бджільництва
10.00 - 22.00
вул. Садова
Автосалон
 
 
 
10:00 - 22:00
 
 
 
вул. О.Гузар
Презентація банківських, рекламних  та інших послуг 
 «Ресторація просто неба»
Друкована продукція, книгарні, видавництва
Туристичні послуги
Ярмарка хенд-мейд «Мистецький узвіз»
 
10.00 - 22.00
 
вул. О.Кобилянської
Майстри народних ремесел, майстер-класи
10.00 - 22.00 
площа Пресвятої Марії
вул. Шкільна
вул. Братів Руснаків, М. Кордуби
 «Ресторація просто неба»
10.00-22.00
 Непродовольчі товари
10:00 - 22:00
Розважальні заходи для дітей
Дитячий лабіринт-батут 
10.00 – 20.00
6-7 липня 2019
Соборна площа
Атракціон  для дітей і дорослих «Страйкбольний тир»
10.00-20.00, 6-7 липня
Соборна площа, вул. Шкільна
Дитячі атракціони «Карусель», «Рибалочка», «Баба яга»
10.00-20.00, 6-7 липня
Соборна площа
Свято шоколаду для дітей
12.00, 7 липня
Вул. Кобилянської, 7, кав’ярня «Jolly»
«Ярмаркові забави» - культурно-розважальна програма для дітей
12.00, 7 липня
Сцена біля фонтану ЦПКіВ ім. Т. Шевченка
 Спортивні заходи
Кубок Петрівського ярмарку з волейболу (чоловіки, жінки, чоловіки 40+)
5-6-7 липня, 10.00
КСОП «Буковина» (вул.О.Гузар,1)
Чемпіонат України з футболу серед ветеранів 35+
6-7 липня, 15.00
КСОП «Буковина» (вул.О.Гузар,1)
Стадіон «Мальва» (вул.Галицький шлях.1) 
 

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