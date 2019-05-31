



Поліція розслідує масовє отруєння дітей в Репужинцях. Відео - 10.06.2019 17:32

Як повідомляляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, вчора, 9-го червня, у мережі Інтернет, в ході мониторингу соціальних мереж, поліцейські виявили інформацію про групове отруєння у позашкільному оздоровчо-виховному закладі у селі Репужинці. Працівники Заставнівського відділення поліції одразу зареєстрували подію в Журналі єдиного обліку та розпочали перевірку.

Встановлено, що увечері цього дня до інфекційного відділення Кіцманської центральної районної лікарні з гострим ентероколітом госпіталізовано п’ятьох дітей, віком від 12 до 15 років, і одного дорослого.

За вказаним фактом слідчі Заставнівського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські опитують потерпілих і працівників закладу, встановлюють постачальників продуктів харчування.

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