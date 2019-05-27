



На Вижниччині перекрито дорогу між селами Бережонка та Майдан - 03.06.2019 15:55

У зв’язку зі зсувом ґрунту внаслідок підмиття річковою водою, перекрито дорогу місцевого значення, яка з’єднує вказані населені пункти.

Працівники сектору реагування патрульної поліції Вижницького ВП забезпечують регулювання дорожнього руху та спрямовують автотранспорт в об’їзд.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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