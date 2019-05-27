



Вчені встановили, як насправді виглядають інопланетяни - 03.06.2019 12:50

Ученые Университета штата Иллинойс (США) выяснили, что инопланетные организмы с наибольшей вероятностью выглядят как образования, напоминающие пасту. Об этом сообщает издание Live Science.

Исследователи изучили микробную жизнь в Мамонтовых горячих источниках в Йеллоустонском национальном парке, где вода бьет из-под поверхности земли. Оказалось, что одноклеточные формируют бактериальные маты, состоящие из нитчатых волокон. Их форма связана с тем, что бактерии находятся в быстрой проточной воде с высокой кислотностью, чья температура достигает 65-72 градуса Цельсия. В стоячей же воде микробы образуют слизистые рыхлые маты.

Каждое волокно состоит из триллионов сцепленных друг с другом клеток. Анализ показал, что 98 процентов микроорганизмов относятся к виду Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Они эволюционировали 2,5 миллиарда лет назад, когда в атмосфере Земли почти не было кислорода. По словам ученых, очень вероятно, что эти микробы похожи на любую другую жизнь, существующую на других планетах.

Следы их жизнедеятельности должны выглядеть как длинные окаменевшие отпечатки на поверхности камней. Поэтому подобные образования могут служить признаками существования инопланетных организмов в прошлом.

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