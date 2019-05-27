Команда Президента Зеленського підготували нові підходи для врегулювання конфлікту в Донбасі.

- 03.06.2019 09:45
Команда Президента Зеленського підготували нові підходи для врегулювання конфлікту в Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він і його команда підготували нові підходи для врегулювання конфлікту в Донбасі. Про це він повідомив на своїй першій в якості глави держави брифінгу.

За словами Зеленського, у нього є «конкретні пропозиції і нові рішення». При цьому він уточнив, що нова київська влада не має наміру торгувати «територією і суверенітетом України». Він також зазначив, що у нього немає великої кількості часу на вирішення проблеми, тому на переговорах кожен пункт врегулювання повинен буде отримати конкретний термін свого виконання.

Раніше 3-червня стало відомо, що тристоронню контактну групу по Донбасу з боку України очолюватиме другий президент країни Леонід Кучма. Незважаючи на похилий вік, через якого Кучма раніше покинув цей пост, він не зміг відмовити призначив його Зеленському, пояснивши це тим, що Україна переживає важкі часи.

Перша зустріч контактної групи за участю Кучми відбудеться вже 5 червня. Український екс-президент пообіцяв домогтися перемир'я і припинення вогню на період збору врожаю.

Ключові слова: Зеленський Донбас червень 2019

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Вижниччині перекрито дорогу між селами Бережонка та Майдан У зв’язку зі зсувом ґрунту внаслідок підмиття річковою водою, перекрито дорогу місцевого
- 03.06.2019 15:55
Колишній президент України Леонід Кучма повернувся в переговорну групу по Донбасу 3 червня Зеленський повернув Кучму до складу тристоронньої контактної групи по Донбасу. Президент,
- 03.06.2019 14:54
Вчені встановили, як насправді виглядають інопланетяни Об этом сообщает издание Live Science.
- 03.06.2019 12:50
Заарештовано винуватця смертельної ДТП у Чернівцях на Галицькому шляху 28-го травня о пів на 23 годину до поліції надійшло повідомлення про зіткнення мотоцикла та автомобіля по
- 31.05.2019 18:25
Жителі Мінська вишикувалися в чергу на «гейські» гри Жителі Мінська публікують в соцмережах фотографії, зроблені на тлі вивіски «Європейські ігри 2019» таким
- 31.05.2019 13:37
У 2022 році Румунія може гібридно окупувати Чернівецьку область Президент Росії Володимир Путін виношує хитрий план по окупації Чернівецької області України та
- 30.05.2019 14:43
Київська школа економіки відмовилася від викладання українською мовою. Про це написав її почесний президент Тимофій Милованов в своєму Facebook.
- 29.05.2019 13:51
Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині У Станиці Луганській Президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника – за 400 метрів.
- 27.05.2019 20:48
На Камчатці турист ледь встиг втікти від ведмідя. Відео Хижак миттєво кидається на потенційну здобич, у той час як чоловік з усіх ніг біжить, щоб повернутися всередину свого автомобіля.
- 27.05.2019 20:39
Обнова Фест у Чернівцях 2019. Програма заявки надсилайте на obnovafest@gmail.com
- 27.05.2019 16:53

Всі новини