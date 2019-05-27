



Команда Президента Зеленського підготували нові підходи для врегулювання конфлікту в Донбасі. - 03.06.2019 09:45

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він і його команда підготували нові підходи для врегулювання конфлікту в Донбасі. Про це він повідомив на своїй першій в якості глави держави брифінгу.

За словами Зеленського, у нього є «конкретні пропозиції і нові рішення». При цьому він уточнив, що нова київська влада не має наміру торгувати «територією і суверенітетом України». Він також зазначив, що у нього немає великої кількості часу на вирішення проблеми, тому на переговорах кожен пункт врегулювання повинен буде отримати конкретний термін свого виконання.

Раніше 3-червня стало відомо, що тристоронню контактну групу по Донбасу з боку України очолюватиме другий президент країни Леонід Кучма. Незважаючи на похилий вік, через якого Кучма раніше покинув цей пост, він не зміг відмовити призначив його Зеленському, пояснивши це тим, що Україна переживає важкі часи.

Перша зустріч контактної групи за участю Кучми відбудеться вже 5 червня. Український екс-президент пообіцяв домогтися перемир'я і припинення вогню на період збору врожаю.

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