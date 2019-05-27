Заарештовано винуватця смертельної ДТП у Чернівцях на Галицькому шляху- 31.05.2019 18:25
28-го травня о пів на 23 годину до поліції надійшло повідомлення про зіткнення мотоцикла та автомобіля по вулиці Галицький Шлях у Чернівцях. Виїхавши за вказаною адресою, поліцейські встановили: керуючи автомобілем «Opel Omega», 40-річний чернівчанин не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мотоциклом «Honda» з подальшим з’їздом у кювет.
Від отриманих під час аварії травм 35-річний мотоцикліст загинув на місці автопригоди. Встановлено, що 40-річний водій легковика керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
29-го травня поліцейські затримали кермувальника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Сьогодні, 31-го травня, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.
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