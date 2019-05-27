



Можливості веб-порталу Пенсійного фонду - 27.05.2019 16:44

Сучасні технології вносять корективи не тільки в життя людей, а й в діяльність організацій, які надають послуги населенню, зобов'язавши фахівців міняти підходи в роботі та методи взаємодії з громадськістю. Однією з таких установ є Пенсійний фонд України. Як сьогодні працює пенсійна служба, які надає послуги, як змінилися напрямки і пріоритети діяльності, розповів начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайло Романів.

– Сьогодні пенсійна служба внаслідок трансформаційних процесів, перетворилася в сервісну організацію, чиї послуги максимально орієнтовані на задоволення потреб громадян. Цей процес був тривалим, й передбачав на своєму шляху чимало етапів. Зокрема, ще десять років тому ми почали відходити від кабінетного принципу обслуговування пенсіонерів, створюючи зали обслуговування, удосконалюючи виїзні прийоми громадян з використанням Skype-зв’язку. Для цього співпрацюємо із ОТГ, місцевою владою, створюємо віддалені робочі місця. Тепер розпочали роботу щодо переведення пенсійних справ з паперових в електронні. Це дасть змогу переглянути пенсіонерові свою справу не лише у відділенні Пенсійного фонду, – розповів М.Романів.

Ще один момент, на якому наголосив очільник пенсійної служби, – видача електронних посвідчень. Це дає можливість отримувати пенсію через електронну картку, яка одночасно є як посвідченням, так і платіжним документом.

Крім того, у 2018 року запроваджено смс-інформування через особистий кабінет. Завдяки цьому сервісу пенсіонери отримують відомості щодо призначення чи перерахунку їхньої пенсії. А застраховані особи кожного місяця мають змогу отримувати інформацію про сплату за них страхових внесків та загальний розмір свого страхового стажу.

– Сучасні реалії вносять свої корективи в нашу діяльність, змушуючи частково переносити фронт робіт в дистанційний формат. В результаті розвитку технологій значно розширились можливості веб-порталу Пенсійного фонду. Спеціально розроблені електронні сервіси орієнтовані не лише на пенсіонерів, а й підприємців, майбутніх пенсіонерів, студентську молоді, яка тільки стоїть перед вибором свого трудового шляху. Ці сервіси тематично акумулювали всю накопичену корисну інформацію і послуги, які надає пенсійна служба в одному місці, – повідомив Михайло Романів.

Користувач веб-порталу може налаштувати безкоштовний сервіс СМС-інформування, який дозволить щомісячно безкоштовно отримувати короткі повідомлення для застрахованих осіб – про зарахування/незарахування єдиного соціального внеску підприємством, на якому він працює, інформацію про «зароблений» особистий страховий стаж; для пенсіонерів – про результати розгляду звернення за призначенням пенсії, необхідність звернення до ПФУ для підтвердження даних про особу. Довідки, отриманні на веб-порталі, підтвердженні QR-кодом та згідно з чинним законодавством є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в органах Фонду.

Також через особистий кабінет можна подати електронне звернення до Пенсійного фонду, записатись на особистий прийом. Нещодавно запрацював спеціальний кабінет страхувальника, через який можна перевірити інформацію про подання звітності, бачити повну інформацію щодо сплати підприємством та фізичними особами-підприємцями єдиного соціального внеску, в тому числі – щодо заборгованості з цього виду платежу до Фонду.

Окрім того, через кабінет страхувальника можливо отримати інформацію для розрахунку суми виплати за час тимчасової непрацездатності працівника, тобто лікарняні.

– Проводячи зараз верифікацію, валідацію та ретроконверсію ми поступово наближаємось до повноцінного формату електронної пенсійної справи та електронної трудової книжки. Як бачимо, Пенсійний фонд прагне змін. Втілюючи нові види послуг та способи їх надання, ми робимо важливі кроки, спрямовані на покращення доступності наших сервісів. Сервіси Фонду мають ставати комфортнішими, якіснішими, зрозумілішими для громадян, а максимальна кількість послуг має надаватись дистанційно, що дозволить не тільки економити час громадян, але й покращити ефективність роботи самого Фонду, – зауважив Михайло Романів.

на фото: скріншот веб-порталу Пенсійного фонду України станом на 27.05.2019



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