



Президент Зеленський закликав ВР голосувати за реформаторські законопроекти - 27.05.2019 16:08

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару та не перетворювати український Парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій.

«Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна. Єдине – не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками», – написав Глава держави на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Зеленський також висловив переконання, що Центральна виборча комісія виконає свої функціональні обов’язки з організації виборчого процесу.

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