



50-річний чернівчанин на автомобілі «Audi» наїхав на 37-річну чернівчанку - 18.05.2019 14:12

У Чернівцях в аварії травмувалася жінка-пішохід. Потерпілу доставлено до ЛШМД.

Сьогодні, 18 травня, приблизно о 15:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на одній з вулиць міста. 50-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Audi» допустив наїзд на 37-річну чернівчанку. Внаслідок ДТП жінку з попереднім діагнозом «закрита черепно-мозкова травма та перелом гомілки» доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.

На місці події працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області м.

Всі новини