Поліція розшукує грабіжників на Заставнівщині- 16.05.2019 11:16
Сьогодні, 16 травня, приблизно о 3 годині ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих у масках проникли до житла, погрожували потерпілим та викрали гроші.
22-річна жителька села Горішні Шерівці повідомила, що зловмисники в масках проникли до будинку приватного господарства. Зв’язавши її 25-річного чоловіка та погрожуючи йому, заволоділи грошима у сумі 1 тисяча гривень та цифровою технікою. Після цього злочинці направились в невідомому напрямку.
На місці події працюють поліцейські Управління карного розшуку та Заставнівського відділення поліції, проводять слідчо-розшукові дії для встановлення та затримання осіб, які скоїли злочин.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.
Джерело: фото - иллюстрація
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