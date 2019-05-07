



Поліція розшукує грабіжників на Заставнівщині - 16.05.2019 11:16

Сьогодні, 16 травня, приблизно о 3 годині ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих у масках проникли до житла, погрожували потерпілим та викрали гроші.



22-річна жителька села Горішні Шерівці повідомила, що зловмисники в масках проникли до будинку приватного господарства. Зв’язавши її 25-річного чоловіка та погрожуючи йому, заволоділи грошима у сумі 1 тисяча гривень та цифровою технікою. Після цього злочинці направились в невідомому напрямку.

На місці події працюють поліцейські Управління карного розшуку та Заставнівського відділення поліції, проводять слідчо-розшукові дії для встановлення та затримання осіб, які скоїли злочин.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Джерело: фото - иллюстрація

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