



На Кельменеччині поліція викрила незаконний вилов риби - 14.05.2019 10:02

Увесь улов та знаряддя вчинення правопорушення правоохоронці вилучили. За вчинення злочину проти довкілля зловмисникам загрожує до трьох років обмеження волі.



13 травня під час відпрацювання операції «Нерест» та території Кельменецького району поліцейські спільно із працівниками Хотинського національного природного парку на березі річки Дністер у селі Вороновиця виявили двох осіб, які здійснювали вилов риби. Правоохоронці встановили, що 25-ти та 33-річні місцеві жителі здійснювали незаконний вилов риби забороненими знаряддями лову, а саме сітками.

На місці події слідчо-оперативна група Кельменецького ВП вилучила гумовий човен, три змотки сітки та виловлену рибу. Все вилучене направлено на товарознавчу експертизу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

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