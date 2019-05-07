



Разумков: Зеленський обговорював з Луценком "питання можливої передачі справ - 14.05.2019 17:58

Разумков: Зеленський обговорював з Луценком "питання можливої ​​передачі справ"

На зустрічі генерального прокурора України Юрія Луценка з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання можливої ​​передачі справ. Про це повідомив радник Зеленського Дмитро Разумков в ефірі політичного ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна".

"На зустрічі з генеральним прокурором обговорювалося питання можливої ​​передачі справ. І, скажімо так, якихось питань, пов'язаних з тим, що Зеленський підтримує Луценка в питанні того, що він буде залишатися на цій посаді, звичайно, не було", - сказав Разумков.

Він зазначив, що на думку Зеленського, генеральним прокурором має стати інша людина.

Раніше повідомлялося, що Юрій Луценко 11 травня зустрічався з Володимиром Зеленським. Зустріч, яка проходила в офісі Зеленського і "Кварталу 95" в Києві на Білоруській, тривала дві години.

Платинова Буковина, Чернівці

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