Разумков: Зеленський обговорював з Луценком "питання можливої передачі справ- 14.05.2019 17:58
Разумков: Зеленський обговорював з Луценком "питання можливої передачі справ"
На зустрічі генерального прокурора України Юрія Луценка з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання можливої передачі справ. Про це повідомив радник Зеленського Дмитро Разумков в ефірі політичного ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна".
"На зустрічі з генеральним прокурором обговорювалося питання можливої передачі справ. І, скажімо так, якихось питань, пов'язаних з тим, що Зеленський підтримує Луценка в питанні того, що він буде залишатися на цій посаді, звичайно, не було", - сказав Разумков.
Він зазначив, що на думку Зеленського, генеральним прокурором має стати інша людина.
Раніше повідомлялося, що Юрій Луценко 11 травня зустрічався з Володимиром Зеленським. Зустріч, яка проходила в офісі Зеленського і "Кварталу 95" в Києві на Білоруській, тривала дві години.
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