



У Кельменцях підліток з матір’ю накинулися на поліцейського через зауваження. Ім загрожує кримінальна відповдальність - 06.05.2019 14:21

За напад на правоохоронця зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Інцидент стався 3-го травня у селищі міського типу Кельменці. Під час виконання своїх службових обов’язків двоє дільничних офіцерів поліції помітили біля центральної районної лікарні 17-річного місцевого жителя, який курив цигарки. Щоб припинити порушення заборони куріння в громадських місцях, поліцейські зробили хлопцю зауваження і він припинив палити.

Через деякий час підліток разом з 36-річною матір’ю підійшли до одного з дільничних і почали нецензурно лаятися через зроблене зауваження. При цьому хлопець напав ззаду на поліцейського, а жінка почала наносити удари руками по голові. Внаслідок протиправних дій зловмисників правоохоронець отримав тілесні ушкодження у вигляді осадження лівої половини обличчя та м’яких тканин потилиці.

За фактом нападу на дільничного слідчі Кельменецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: фото - иллюстрація

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