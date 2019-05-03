



На трасі у Мамаівцях ДТП - 03.05.2019 10:20

Поліція розслідує аварію за участю двох легковиків, яка трапилася 1 травня на автодорозі сполученням Чернівці-Кіцмань.



На спецлінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Кіцманщині. Виїздом на місце події слідчо-оперативна група встановила, що 47-річний водій автомобіля «ВАЗ-21093», який є мешканцем села Шипинці, не обравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із автомобілем «Renault» під керуванням 68-річного чернівчанина.

В результаті ДТП 72-річну пасажирку автомобіля «ВАЗ» із попереднім діагнозом «закрита черепно – мозкова травма» госпіталізовано до ЛШМД міста Чернівці.

Результати медичного огляду обох водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння виявилися негативними.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Платинова Буковина, Чернівці

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