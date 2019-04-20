Хакери почали заражати комп'ютери через сервіс «Яндекса»

- 29.04.2019 15:33
Хакери почали заражати комп'ютери через сервіс «Яндекса»

Антивірусна компанія ESET повідомила про нову кіберзагрози, поширюваної шахраями через мережу рекламних банерів «Яндекс.Директ».

За даними фахівців, основна мета злочинців - фінансові і юридичні підрозділи різних організацій, так як шкідливе ПЗ було замасковано під ділові документи. Користувачі переходили на них через рекламні банери «Яндекс.Директа», які були розміщені на спеціалізованих бухгалтерських та юридичних сайтах, таких як regforum.ru, napravah.com. На них люди потрапляли за такими пошуковими запитами: «зразки юридичних договорів», «судове клопотання зразок», «зразок договору квартири».

Експерти ESET стверджують, що через банерну рекламу хакери поширювали програму для крадіжки криптовалюта - банківський троян, здатний перехоплювати доступ до мікрофона і введений з клавіатури текст, а також програму-вимагач, шифрувати файли і вимагала за відновлення доступу до них викуп. Фахівці відзначають, що в даний момент банери шахраїв заблоковані.

В середині квітня стало відомо, що хакери навчилися заражати комп'ютери через стару переписку. Користувачі отримують на електронну пошту лист від одного з попередніх співрозмовників, в якому містилося посилання на шкідливе ПЗ.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: вірус Яндекса, вірус через Яндекс, хкери Яндексу 2019

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