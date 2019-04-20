ЦВК України офіційно оголосив Володимира Зеленського переможцем президентських виборів

- 30.04.2019 12:26
ЦВК України офіційно оголосив Володимира Зеленського переможцем президентських виборів

Зеленського оголосили президентом України

ЦВК України офіційно оголосив Володимира Зеленського переможцем президентських виборів. Його результат склав 73,23 відсотка. Чинного главу держави Петра Порошенка підтримали 24,45 відсотка виборців. 2,31 відсотка бюлетенів ЦВК визнав недійсними.

Дату інавгурації Зеленського повинна затвердити Верховна Рада. Згідно із законом церемонія має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного опублікування підсумків виборів. В даному випадку крайній термін її проведення - 30 травня.

Раніше Зеленський звинувачував ЦВК в затягуванні оприлюднення результатів голосування з метою перешкодити йому достроково розпустити Верховну Раду. Українське законодавство передбачає, що зробити це можна не пізніше ніж за півроку до закінчення повноважень поточного складу парламенту. В даному випадку це 27 травня. ЗМІ повідомляли, що дата інавгурації вже попередньо призначена на 28 травня.

У ЦВК спростували звинувачення президента і вказали на те, що згідно із законом у комісії є 10 днів, щоб провести всі процедури з підрахунку голосів.

Другий тур виборів президента України пройшов 21 квітня.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: оголошення реультатів виборів 2019

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