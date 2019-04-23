Десять країн привітали В.Зеленського

- 23.04.2019 13:22
Десять країн привітали В.Зеленського

Десять країн привітали Зеленського з перемогою на виборах Президента України

Кандидата в українські лідери Володимира Зеленського привітали з перемогою на виборах представники десяти країн.

До цього стало відомо, що Зеленський впевнено лідирує за даними екзит-полів і відомостями, отриманими після обробки 80% протоколів ЦВК України.

Відзначається, що одним з перших Зеленського привітав чинний глава країни Петро Порошенко. Також кандидата вже встигли привітати американський лідер Дональд Трамп, глава британського МЗС Джеремі Хант, глава Польщі Анджей Дуда, канадський прем'єр Джастін Трюдо.

Крім того, свої поздоровлення Зеленському передали прем'єри Грузії і Вірменії Мамука Бахтадзе і Нікол Пашинян, глави МЗС Литви та Латвії Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс і Едгар Рінкевичс, а також міністр закордонних справ Швеції Маргот Валльстрем і канцлер Австрії Себастьян Курц

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: привітання зеленського

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