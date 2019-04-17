На Путильщині поліція викрила нетверезого водія на викраденому авто- 18.04.2019 16:00
Чоловікові вже оголошено про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом і обрано запобіжний захід.
18 квітня під час патрулювання території обслуговування працівники сектору реагування патрульної поліції виявили порушення Правил дорожнього руху водієм автомобіля «ВАЗ 21081». Однак, вимогу поліцейських зупинитися кермувальник проігнорував і вдався до втечі. Зрозумівши, що втекти не вдасться, порушник покинув автівку і намагався сховатися поруч у лісі.
Поліцейські наздогнали зловмисника. Правоохоронці встановили: перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, 21-річний житель села Петраші Путильського району розбив скло у дверках автомобіля свого односельця. Проникнувши до легковика, зловмисник поїхав по власних потребах.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
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