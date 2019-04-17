



Житель США судиться з батьками, які викинули його колекцію порно - 18.04.2019 14:52

40-річний житель Мічигану судиться зі своїми батьками, які викинули на смітник його колекцію порно і секс-іграшок вартістю 29 тисяч доларів. Її він збирав протягом кількох десятиліть. Про це повідомляє The Insider.

Як наголошується в позові, чоловік повернувся в будинок своїх батьків в Мічигані після розлучення в 2016 році, а потім в серпні 2017 переїхав у Мансі, штат Індіана. Але коли 10 місяців по тому його батьки привезли йому його речі, виявилося, що не вистачає дюжини картонних коробок, наповнених іграшками для дорослих, журналами та фільмами.

Згідно з позовом, чоловік, якого канал Fox News 17 визначив як «Чарлі», хоче отримати від батьків фінансову компенсацію в розмірі 87 тисяч доларів.

В електронному листі батьків «потерпілого», яке цитує Fox News 17, зазначається: «Ми нарахували дванадцять коробок з порнографією плюс дві коробки з секс-іграшок ... У той день ми почали процес їх знищення, і це зайняло досить багато часу».

Як запевняє батько, порно він викинув для блага свого сина, в надії, що це сприятливо позначиться на його психічному та емоційному здоров'я.

«Я б зробив те ж саме, якби знайшов кілограм кокаїну. Сподіваюся, коли-небудь ти мене зрозумієш », - написав він синові.

Перед тим, як почати судовий розгляд, 40-річний чоловік повідомив про цей інцидент в офіс місцевого шерифа, але там відмовилися пред'явити звинувачення батькам.

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