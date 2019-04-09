



Під час збройного нападу на Одеській трасі постраждали троє чоловіків - 17.04.2019 11:28

Напад на Одеській трасі.

Троє чоловіків потрапили до лікарні після розбирання активістів на трасі Одеса-Київ. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Відзначається, голова громадської організації повідомив в поліцію, що озброєні люди напали на активістів. За його словами, вони в цей час контролювали діяльність працівників, які зважували вантажні автомобілі.

В результаті інциденту медики госпіталізували трьох чоловіків з травмами різної тяжкості. Також були пошкоджені автомобілі активістів.

Поліція внесла відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронні органи проводять слідство зі свідками і потерпілими.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини