Під час збройного нападу на Одеській трасі постраждали троє чоловіків- 17.04.2019 11:28
Напад на Одеській трасі.
Троє чоловіків потрапили до лікарні після розбирання активістів на трасі Одеса-Київ. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
Відзначається, голова громадської організації повідомив в поліцію, що озброєні люди напали на активістів. За його словами, вони в цей час контролювали діяльність працівників, які зважували вантажні автомобілі.
В результаті інциденту медики госпіталізували трьох чоловіків з травмами різної тяжкості. Також були пошкоджені автомобілі активістів.
Поліція внесла відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронні органи проводять слідство зі свідками і потерпілими.
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