



Де купити квитки на дебати Зеленського та Порошенка? Сайт - 17.04.2019 11:16

Кандидат у Президенти Володимир Зеленський запустив власний сайт, про який анонсував те, що можливо оформити безкоштовні квитки на дебати.

В той же час, Володимир Зеленський овинуватив свого опонента, чинного Президента Петра Порошенка у намаганні "розділити" країну і, зокрема, прибічників (що було б логічно з міркувань безпеки) на стадіоні.

При цьому варто відмітити, що запущений В. Зеленським сайт http://debaty201 9.org.ua, де пропонувалося всім охочим реєструватися, перенаправляє на сторінку, де навіть після "відвисання" нікому з нашої редакції не вдалося замовити квиток, який мав би прийти на електронну пошту. Квитки українці пробують замовити сьогодні з ранку.

Перенавпрвлення на сторінки працюють не корректно, з логотипу стартової немає перехода на меню і так далі.

Платинова Буковина, Чернівці

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