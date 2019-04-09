Де купити квитки на дебати Зеленського та Порошенка? Сайт

- 17.04.2019 11:16
Де купити квитки на дебати Зеленського та Порошенка? Сайт

Кандидат у Президенти Володимир Зеленський запустив власний сайт, про який анонсував те, що можливо оформити безкоштовні квитки на дебати.

В той же час, Володимир Зеленський овинуватив свого опонента, чинного Президента Петра Порошенка у намаганні "розділити" країну і, зокрема, прибічників (що було б логічно з міркувань безпеки) на стадіоні.

При цьому варто відмітити, що запущений В. Зеленським сайт http://debaty201 9.org.ua, де пропонувалося всім охочим реєструватися, перенаправляє на сторінку, де навіть після "відвисання" нікому з нашої редакції не вдалося замовити квиток, який мав би прийти на електронну пошту. Квитки українці пробують замовити сьогодні з ранку.

Перенавпрвлення на сторінки працюють не корректно, з логотипу стартової немає перехода на меню і так далі.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: де купити квітки на дебати 19 квітня 2019

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