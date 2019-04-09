



На Буковині знайшли 2 померлих чоловівіків - 17.04.2019 10:01

В обох випадках на тілах померлих не виявлено видимих ознак насильницької смерті. Наразі проводяться слідчі дії, призначено низку експертиз.



16-го квітня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 51-річного чоловіка без ознак життя у квартирі по вулиці Івасюка у Чернівцях.

На місце події одразу виїхало керівництво поліції області, оперативники Управління карного розшуку, слідчо-оперативні групи ГУНП і Шевченківського відділення поліції та експерт-криміналіст.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Пізніше цього ж дня тіло невідомого мертвого чоловіка без ознак життя було виявлено у селі Шипинці Кіцманського району. В результаті проведених першочергових слідчих дій працівники поліції встановили особу померлого – 36-річного жителя Снятинського району Івано-Франківської області. За життя чоловік мав психічні порушення та з 4-го квітня перебував у розшуку, як безвісти відсутній.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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