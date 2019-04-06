Тарас Завгородний: Мы еще не видели реальное лицо Зеленского- 09.04.2019 15:24
Политический эксперт Тарас Завгородний в эфире одного из телеканалов заявил, что В. Зеленский еще не показывал своего лица, а все что зрители видят с экрана - это персонаж Голобородько. "Обратите внимание, Зеленский даже костюм из сериала не снимает" - подчеркнул Завгородний.
Также, эксперт отметил, что В. Зеленский уверенно себя ведет лишь там, где возможно играть сценарий их фильма, в других ситуациях этот кандидат на пост Президента Украины ведет себя крайне неуверенно и на это в том числе указывают его жесты.
Напомним, В.Зеленский вышел во второй тур выборов Президента Украины, набрав более 30% голосов избирателей
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