



Тарас Завгородний: Мы еще не видели реальное лицо Зеленского - 09.04.2019 15:24

Политический эксперт Тарас Завгородний в эфире одного из телеканалов заявил, что В. Зеленский еще не показывал своего лица, а все что зрители видят с экрана - это персонаж Голобородько. "Обратите внимание, Зеленский даже костюм из сериала не снимает" - подчеркнул Завгородний.

Также, эксперт отметил, что В. Зеленский уверенно себя ведет лишь там, где возможно играть сценарий их фильма, в других ситуациях этот кандидат на пост Президента Украины ведет себя крайне неуверенно и на это в том числе указывают его жесты.

Напомним, В.Зеленский вышел во второй тур выборов Президента Украины, набрав более 30% голосов избирателей

Платинова Буковина, Чернівці

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