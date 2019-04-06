Водій, постраждалий від ДТП у Рідківцях, сьогодні помер

- 09.04.2019 15:06
Водій, постраждалий від ДТП у Рідківцях, сьогодні помер

Одного з водіїв у тяжкому стані госпіталізовано 8 квітня, сьогодні 9 квітня він помер в лікарні від отриманих травм.

8 квітня, о 14:05 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі сполученням Чернівці-Хотин в селі Рідківці.

26-річний водій мікроавтобуса «Volkswagen Crafter» виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21099», під керуванням 44-річного чоловіка.

Водія автомобіля «ВАЗ 21099», жителя села Колінківці Хотинського району, доставлено до Чернівецької ЛШМД з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забій грудної клітини». Водій мікроавтобусу, житель села Чорнівка Новоселицького району, тілесних ушкоджень не отримав.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП та Новоселицького ВП, наряд ГРПП, бригада ЛШМД.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ДТП Рядківці 9 квітня 2019

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