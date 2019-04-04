На кордоні 3 дні виявляли місця злету та посадки малих літальних апаратів

- 08.04.2019 10:25
На кордоні 3 дні виявляли місця злету та посадки малих літальних апаратів

На Буковині прикордонники Чернівецького загону за допомогою літака «Даймонд», Одеської окремої авіаційної ескадрильї, здійснювали обліт державного кордону.

Понад 250 кілометрів кордону з Румунією та вся ділянка українсько-молдовського кордону протягом трьох днів обстежена з повітря. Основною метою повітряного патрулювання було виявлення місць злету та посадки малих літальних апаратів. В тому числі за допомогою відповідного обладнання прикордонники мали змогу виявити нові маршрути переміщення контрабанди та можливі місця накопичення тютюнових виробів.
З перших днів польотів здійснювалася фото та відео фіксація державного кордону та лінії прикордонних інженерних споруд, що в майбутньому дасть можливість додатково посилити відповідні напрямки інженерними загородженнями.

Дедалі частіше прикордонникам доводиться боротися з так званою «повітряною контрабандою», коли правопорушники використовують малу авіацію для досягнення своїх цілей. Тільки з початку 2019 року на ділянці Чернівецького прикордонного загону зафіксовано 6 фактів порушення державного кордну малими літальними апаратами. В одному з яких було знешкоджено один квадрокоптер.

Нагадаємо, що протягом попередніх років в межах Чернівецької області прикордонниками виявлено 5 квадрокоптерів, 3 мотодельтаплани та 2 літаки типу АН-2, які використовувалися для переміщення тютюнової контрабанди та відстеження прикордонних нарядів.

 

 

 

Прес-служба Чернівецького
прикордонного загону

Платинова Буковина, Чернівці

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