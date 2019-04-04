



Як перарахували пенсії у квітні 2019? - 04.04.2019 15:29

З 1 квітня проведено черговий автоматизований перерахунок пенсій з урахуванням набутого страхового стажу

Другий рік поспіль органами Пенсійного фонду з 1 квітня без додаткового звернення особи здійснюється перерахунок пенсій на найбільш вигідних умовах тим особам, які на 1 березня року поточного року набули право на проведення перерахунку з урахуванням набутого ними страхового стажу.

Виходячи з положень частини 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у разі якщо пенсіонер продовжував працювати, перерахунок пенсії з урахуванням набутого страхового стажу проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії або в разі набуття ним не менш як 24 місяців страхового стажу. При цьому, для осіб, які напрацювали 24 і більше місяців страхового стажу, в разі доцільності, пенсія перераховується також із врахуванням заробітної плати за період, визначений частиною 1 статті 40 зазначеного Закону.

Відтак, особам, які працювали після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та на 1 березня набули право на відповідний перерахунок пенсії, не потрібно звертатися до пенсійної служби із заявами, оскільки їм з 1 квітня проведено перерахунок пенсій в автоматизованому режимі за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

В такий спосіб з 01.04.2019 в області перераховано 6240 пенсій з урахуванням набутого страхового стажу та 208 пенсій з урахуванням стажу та заробітку за відпрацьований час. Середній розмір підвищення в результаті перерахунку з додаванням стажу становить 32,22 грн., з урахуванням стажу і заробітку – 66,54 грн. В цілому середній розмір підвищення пенсій в результаті проведеного перерахунку склав 33,33 грн.

Пенсіонери, які продовжують працювати, але на 1 березня поточного року не набули право на проведення автоматизованого перерахунку, в разі виконання впродовж наступного року вимог частини 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” можуть звертатися до органів Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку з заявами про проведення індивідуального перерахунку. В цьому разі перерахунок провадитиметься з першого числа місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано після 15 числа. В разі неподання пенсіонером такої заяви перерахунок пенсії буде проведено з 1 квітня наступного року в автоматизованому режимі.



Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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