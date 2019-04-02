В. Зеленський приїхав здавати кров на авто І. Коломойського- 06.04.2019 12:20
Дебати Порошенка і Зеленського – головна тема останніх днів. Сьогодні кандидати в президенти публічно здали аналізи і готуються до нового витка протистояння. Тим часом журналісти ТопЖир звернули увагу на важливу деталь, повідомляє mashyna .com. ua.
Володимир Зеленський приїхав здавати аналізи не на своєму Range Rover, а на старому Mercedes S600 W220 – машині з непростою історією.
Народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, що цей Mercedes-Benz S600 2003 року (номер кузова WDВ2201761А366372) належить куратору медіа-бізнесу в групі «Приват» Тимуру Міндічу.
Далі ще цікавіше. Тимур Міндіч, за словами Володимира Ар’єва, є власником авто з 28 жовтня 2017 року. А з 23 березня по 27 жовтня 2017 року машина належала Ігорю Коломойському.
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