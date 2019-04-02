У Греції закрили від туристів частину популярного пляжу- 05.04.2019 15:13
Грецька влада запропонували нову концепцію розміщення туристів на популярному пляжі Навайа на острові Закінф в Іонічному морі.
Там посилять заходи безпеки, так як у вересні 2018 року на пляжі стався зсув: посипалися зі скель камені налякали людей, при цьому серйозно постраждала туристка з Чехії.
Нова стратегія управління потоком відвідувачів розділить пляж на три окремі зони. Доступ в першу зону буде безкоштовним в непікові годинник і періоди. Друга контрольована зона буде обмежена для доступу після опадів або землетрусу. Третя зона, безпосередньо біля скель, буде закрита для всіх відвідувачів незалежно від часу доби і сезону.
На пляжі встановлять спеціальні знаки, що інформують туристів про обмеження. Крім того, там чергуватимуть волонтери і поліцейські, щоб відпочиваючі не порушували правила зонування.
Пляж Навайа входить в десятку найвідоміших пляжів світу. Його назва перекладається як "корабельна аварія", на узбережжі стоїть старе судно контрабандистів, затонуле і викинуте на берег 40 років тому. Пляж розташований у відокремленій бухті і оточений з трьох боків високими білими скелями. Потрапити туди можна тільки по морю. Це відокремлене місце цінується за білосніжний пісок і яскраво-бірюзовий колір моря.
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