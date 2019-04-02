Джекпот в $ 41 млн розіграли в Канаді- 05.04.2019 12:09
Джекпот національної лотереї Lotto Max в розмірі 55 млн канадських доларів ($ 41 млн) розіграний в Канаді. Про це в суботу повідомили представники компанії OLG, яка проводить розіграш.
"Випали номера -1, 2, 16, 21, 23, 25 і 28. Бонус-число - 48", - уточнили організатори. На даний момент відомо, що виграшний квиток був проданий в провінції Онтаріо, більш точної інформації поки не надано. Ще вісім учасників розіграшу стали володарями втішний приз у розмірі 1 млн канадських доларів ($ 750 тис.) кожен.
Згідно з правилами канадських національних лотерей, для отримання призу необхідно пред'явити організаторам виграшний квиток, при цьому ім'я переможця повинно стати надбанням громадськості.
Найбільший в історії Канади джекпот у розмірі 64 млн канадських доларів ($ 49,5 млн) був розіграний в лотерею "6 з 49" в жовтні 2015 року. В останній раз максимальний джекпот в Lotto Max в розмірі 60 млн канадських доларів ($ 44,2 млн) був розіграний в січні. Володарями багатомільйонного виграшу стали відразу дев'ять співробітників підприємства по виробництву автомобільних запчастин з міста Гуельфа.
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