



Соціально-економічне становище населення Чернівецької області за лютий 2019 р - 05.04.2019 12:24

Данні за січень-лютий 2019р

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого п.р. становила 904,0 тис. осіб.

У січні п.р. чисельність наявного населення зменшилась на 389 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення на 408 осіб. Водночас був зафіксований міграційний приріст – 19 осіб.

Кількість живонароджених у січні п.р. становила 773 особи, померлих – 1181 особа.

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого п.р. становила 6,3 тис. осіб і порівняно з кінцем січня п.р. збільшилася на 0,5%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, на кінець лютого п.р. становила 1395 одиниць, що на 4,6% більше порівняно з січнем п.р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) протягом лютого п.р. не змінилося і на кінець місяця становило 5 осіб.

Середньооблікова кількість безробітних, які в лютому п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в лютому п.р. зменшився порівняно з січнем п.р. на 4,7% і становив 2613 грн, що в 1,6 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–лютий п.р. становила 7072 грн і зросла порівняно з січнем–лютим 2018р. на 17,5%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–лютий п.р. порівняно з січнем–лютим 2018р. становив 109,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом лютого п.р. зменшилася на 21,4% або на 31,2 тис.грн і на 1 березня п.р. становила 114,3 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 березня п.р. становив 0,01% від фонду оплати праці, нарахованого за лютий п.р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,2% у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів до 0,3% – на підприємствах діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

На 1 березня п.р. загальна сума боргу розподілилася між підприємствами оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (80,3%) та діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (19,7%).

На економічно активні підприємства області припадало 19,7% загальної суми боргу та 80,3% – на підприємства-банкрути.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств протягом лютого п.р. зменшилася в 2,5 раза або на 34,2 тис.грн і на

1 березня п.р. становила 22,5 тис.грн. Уся сума боргу економічно активних підприємств припадала на підприємства діяльності у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування обласного центру.

Соціальний захист

У січні–лютому п.р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 8942 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–лютому п.р. становила 9545,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в лютому п.р. становив 1287,6 грн (у лютому 2018р. – 1431,0 грн).

У лютому п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 57004 домогосподарства (18,6% від загальної кількості домогосподарств області).

Cубсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–лютому п.р. призначено 40 домогосподарствам.

У січні–лютому п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 118,7 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії в лютому п.р. становив 2970,0 грн (у лютому 2018р. – 2900,0 грн).

У cічні–лютому п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 460,2 млн.грн, що становило 70,6% нарахованих за цей період сум.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області у січні–лютому п.р. становив 101,5% (у січні–лютому 2018р. – 102,7%).

З початку року ціни на продукти харчування зросли на 3,6%. Найбільш суттєво подорожчали овочі (на 23,8%), фрукти (на 7,6%), продукти переробки зернових (на 4,4%), сир і м’який сир (творог) (на 3,8%), хліб (на 3,7%), молоко (на 3,1%), макаронні вироби (на 2,3%), масло

(на 2,2%). Крім цього зросли ціни на рибу та продукти з риби (на 1,2%), м’ясо та м’ясопродукти (на 0,6%). У той же час знизились ціни на яйця

(на 3,7%) та олію соняшникову (на 3,2%).

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я (на 0,5%) викликане збільшенням вартості ціни на фармацевтичну продукцію (на 0,6%). Амбулаторні послуги та послуги лікарень стали дорожчими на 0,2% по кожному виду.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 0,2%, що зумовлено збільшенням вартості плати за каналізацію (на 1,7%), утримання та ремонт житла (на 0,7%).

У сфері освіти ціни зросли також на 0,2% за рахунок підвищення вартості навчання на курсах іноземних мов (на 1,8%).

Зменшення цін на транспорт (на 2,1%) викликане зниженням вартості палива та мастил (на 6,6%), транспортних засобів (на 0,2%). Разом з цим подорожчав проїзд у міжміському поїзді (на 9,3%), таксі (на 1,3%) та приміському автобусі (на 0,5%).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2018р. становив 103,1%.

Індекс промислової продукції у добувній та переробній промисловості становив 110,5%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 89,3%, у переробній промисловості – 110,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2018р. склав 115,6%.

Порівняно з січнем–лютим 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився в 1,9 раза, у т.ч. у текстильному виробництві – у 2,8 раза, у виробництві одягу – на 2,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 102,3%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 102,6%.

Індекс промислової продукції в січні–лютому п.р. проти січня–лютого 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 54,4%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 91,4%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 93,6%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 90,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 65,9%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2018р. склав 165,7%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 176,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2018р. індекс промислової продукції склав 93,4%, у т.ч. у виробництві електроенергії –86,4%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2018р. становив 103,1%.

У січні–лютому п.р. господарствами всіх категорій вироблено

8,4 тис.т м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), що на рівні аналогічного періоду 2018р., 26,1 тис.т молока (на 3,9% менше), 37,7 млн.шт яєць (на 14,8% більше).

За розрахунками, на 1 березня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 84,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 3,6% менше, ніж на 1 березня 2018р.), у т.ч. 51,6 тис. корів (на 5,3% менше), 147,4 тис. свиней (на 9,6% більше), 45,1 тис. овець та кіз (на 1,4% менше), птиці –

3,2 млн. голів (на 3,6% більше).

Будівництво

У січні–лютому п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив

73,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2018р. становив 38,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 86,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 7,4% та 6,6% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів у січні п.р. становив 19,1 млн.дол. США, імпорту – 14,8 млн.дол. Порівняно з січнем 2018р. обсяг експорту збільшився на 16,3%, імпорту – в 1,8 раза. Позитивне сальдо становило 4,3 млн.дол. (у січні 2018р. також позитивне – 8,0 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,29 (у січні 2018р. – 1,95).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 57 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив

14,7 млн.дол. або 77,1% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня 2018р. або на 11,5%.

Серед країн ЄС найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії, Німеччини, Польщі та Франції.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу були до Туреччини та Білорусі.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 10,7 млн.дол. або 72,4% від загального обсягу і збільшився проти січня 2018р. у 2,1 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини, Польщі та Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації та Китаю.

Основу товарної структури обласного експорту складали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.

Основу товарної структури обласного імпорту складали засоби наземного транспорту, текстильні матеріали та текстильні вироби, механічні та електричні машини, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–лютому п.р. становив 2322,3 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) за січень–лютий п.р. у порівнянні з січнем–лютим 2018р. становив 106,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 1235,3 млн.грн і в порівнянних цінах збільшився проти обсягу січня–лютого 2018р. на 6,8%.

Транспорт

У січні–лютому п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 198,2 млн.ткм. У порівнянні з січнем–лютим 2018р. вантажооборот збільшився на 21,0%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 317,4 тис.т, що на 21,8% більше від обсягу січня–лютого 2018р.

Пасажирським транспортом у січні–лютому п.р. виконано пасажирооборот у обсязі 137,3 млн.пас.км, що на 6,0% менше від обсягу січня–лютого 2018р.

Пасажирським транспортом скористалось 8,9 млн пасажирів, що порівняно з січнем–лютим 2018р. менше на 10,5%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 111,3 млн.пас.км або 81,1% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 4,3 млн пасажирів або 48,0%. Порівняно з січнем–лютим 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 7,7%, обсяги пасажирських перевезень – на 21,0%.



Головне управління статистики у Чернівецькій області

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