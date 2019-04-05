



Порошенко та Зеленський здали аналізи - 05.04.2019 11:03

Володимир Зеленський і Петро Порошенко у якості кандидатів на пост президента України здали аналізи.

В 9 ранку в лабораторії НСК «Олімпійський» аналізи здав Петро Порошенко. Порошенко прокоментував висунуту Зеленським до Юлії Тимошенко пропозицію бути арбітром під час дебатів, назвавши це неповагою до Тимошенко та її прихільників, нагадавши, що за Юлію Тимошенко проголосувало більше, ніж два с половиною мільйона виборців. Перед камерами в нього взяли зразки венозної крові з правої та лівої рук. Також Порошенко здав сечу та в нього був взят дл дослідження волос. "Наркологічний огляд сьогодні складався із двох важливих складових: насамперед це сам безпосередній лікарський огляд, а також було відібрано біологічні середовища організму. У цьому випадку ми відібрали кров, сечу та волосся разом із волосяним фолікулом. Дослідження проводилось 4 установами", завив журналістам головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий.

Лідер першого тура президентської гонки Зеленський пройшов процедуру відбору крові в приватній клінікі Евролаб. Проведенія експертизи захотів Зеленський в своєму відеозверненні, де зажадав проведенн дебатів на стадіоні НСК «Олімпійський» в Києві - кандидати повинні довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів, сказав Зеленський.

Порошенко досить швидко відповів, що приймає виклик, а 5 квітня він закликав Зеленського «не боятися дебатів і бути мужиком». Перший тур виборів президента України пройшов 31 березня. До другого туру, що відудється 21 квітня, пройшли Зеленський з результатом понад 30 відсотків і Порошенко, який отримав 15,95 відсотків голосів.

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