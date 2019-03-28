



Як голосували Чернівці та Чернівецька оласть. Опрацьовано 100% бюлетенів - 02.04.2019 18:51

Територіальний виборчий округ №201 (Чернівецька область) місто Чернівці



Зеленський В. О. 32.64% - 33 648 голосів виборців

Порошенко П. О. 18.67 % - 19 252 голосів виборців

Тимошенко Ю. В. 13.59 % - 14 008 голосів виборців

Смешко І. П. 9.01 % - 9 287 голосів виборців

Гриценко А. С. 7.66 % - 7 899 голосів виборців

Бойко Ю. А. 7.65 % - 7 891 голосів виборців

Ляшко О. В. 2.37 % - 2 444 голосів виборців

Вілкул О. Ю. 1.80 %- 1 857 голосів виборців

Кошулинський Р. В. 1.67 % - 1 728 голосів виборців

Шевченко О. Л. 0.68%- 711 голосів виборців

Тимошенко Ю. В. 0.58%- 603 голосів виборців

Наливайченко В. О. 0.32%- 336 голосів виборців

Богомолець О. В. 0.27 % - 286 голосів виборців

Балашов Г. В. 0.23%- 238 голосів виборців

Безсмертний Р. П. 0.19%- 206 голосів виборців

Дерев’янко Ю. Б. 0.10%- 106 голосів виборців

Богословська І. Г.-0.09%- 101 голосів виборців

Інші кандидати не отримали навіть по 100 голосів виборців



Територіальний виборчий округ №202 (Чернівецька область) місто Сторожинець



Зеленський В. О. 28.19% - 27 583 голосів виборців

Тимошенко Ю. В. 25.55 % - 24 994 голосів виборців

Порошенко П. О. 14.05 %- 13 752 голосів виборців

Ляшко О. В. 8.25 %- 8 078 голосів виборців

Бойко Ю. А. 6.50 %- 6 365 голосів виборців

Гриценко А. С. 4.66%- 4 562 голосів виборців

Смешко І. П. 3.54 %- 3 471 голосів виборців

Кошулинський Р. В. 1.60 % 1 567 голосів виборців

Шевченко О. Л. 1.38%- 1 350 голосів виборців

Територіальний виборчий округ №203 (Чернівецька область) місто Новоселиця



Зеленський В. О. 33.86 %- 30 936 голосів виборців

Тимошенко Ю. В. 25.55 %- 24 994 голосів виборців

Порошенко П. О. 14.05 % - 13 752 голосів виборців

Ляшко О. В. 8.25 %- 8 078 голосів виборців

Бойко Ю. А. 6.50%- 6 365 голосів виборців

Гриценко А. С. 4.66 %- 4 562 голосів виборців

Смешко І. П. 3.54 %- 3 471 голосів виборців

Кошулинський Р. В. 1.60 %- 1 567 голосів виборців

Шевченко О. Л. 1.38 %- 1 350 голосів виборців



Територіальний виборчий округ №204 (Чернівецька область) місто Хотин

1) Зеленський В. О. 29.74 %- 25 997 голосів виборців

2)Тимошенко Ю. В. 19.81%- 17 318 голосів виборців

3) Ляшко О. В. 12.75%- 11 145 голосів виборців

4) Порошенко П. О.12.31 %- 10 764 голосів виборців

5) Бойко Ю. А. 7.90%- 6 913 голосів виборців

6) Гриценко А. С. 4.92%- 4 301 голосів виборців

7) Смешко І. П. 4.77% 4 176 голосів виборців

8) Кошулинський Р. В. 1.21%- 1 065 голосів виборців



Всі новини