



Тимошенко не буде оскаржувати результати виборів та виводити людей на протести - 02.04.2019 17:44

Юлія Тимошенко на прес конференції повідомила, що команда «Батьківщини» не буде піднімати людей на акції протесту для захисту результатів виборів, щоб не вплинути на ситуацію зі стабільністю в країні.

«Ми собі віддаємо звіт у тому, що будь-яке підняття людей на акції може стати плацдармом для країни-агресора Російської Федерації. Розхитувати стабільність України і здійснювати внутрішні протистояння – я цього ніколи не дозволю. Я поважаю голосування і вибір людей. Ми захищали і будемо захищати цей вибір», – зауважила вона.

Юлія Тимошенко додала, що «стара, прогнила, корумпована і кланова система поки що залишилась при владі», але команда «Батьківщини» і надалі буде боротись за те, щоб громадяни України мали гідне життя у власній країні через реалізацію «Нового курсу України» після парламентських виборів восени 2019 року.

«Ми будемо крок за кроком, застосовуючи всі можливості, втілювати нашу стратегію і наш план дій. Я вам говорю, що наша боротьба за справедливу країну не завершена, і що шанс, який втрачений під час виборів Президента у першому турі, це лише один втрачений шанс. У нас залишається ще одна можливість – це наступні парламентські вибори, і він не може бути втраченим», – підсумувала політик.

Всі новини