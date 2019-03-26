Тимошенко не буде оскаржувати результати виборів та виводити людей на протести

- 02.04.2019 17:44
Тимошенко не буде оскаржувати результати виборів та виводити людей на протести

Юлія Тимошенко на прес конференції повідомила, що команда «Батьківщини» не буде піднімати людей на акції протесту для захисту результатів виборів, щоб не вплинути на ситуацію зі стабільністю в країні.

«Ми собі віддаємо звіт у тому, що будь-яке підняття людей на акції може стати плацдармом для країни-агресора Російської Федерації. Розхитувати стабільність України і здійснювати внутрішні протистояння – я цього ніколи не дозволю. Я поважаю голосування і вибір людей. Ми захищали і будемо захищати цей вибір», – зауважила вона.

Юлія Тимошенко додала, що «стара, прогнила, корумпована і кланова система поки що залишилась при владі», але команда «Батьківщини» і надалі буде боротись за те, щоб громадяни України мали гідне життя у власній країні через реалізацію «Нового курсу України» після парламентських виборів восени 2019 року.

«Ми будемо крок за кроком, застосовуючи всі можливості, втілювати нашу стратегію і наш план дій. Я вам говорю, що наша боротьба за справедливу країну не завершена, і що шанс, який втрачений під час виборів Президента у першому турі, це лише один втрачений шанс. У нас залишається ще одна можливість – це наступні парламентські вибори, і він не може бути втраченим», – підсумувала політик. 

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