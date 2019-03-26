Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом до другого туру

- 02.04.2019 17:27
Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом до другого туру

 Сьогодні, 2 квітня Президент Європейської Ради Дональд Туск провів телефонну розмову з чинним Президентом України Петром Порошенко. 

Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом до другого туру президентських виборів. Він особливо відзначив дотримання демократичних стандартів під час виборів і назвав це важливим здобутком Глави держави.

Співрозмовники обговорили питання двостороннього порядку денного в контексті проведеного напередодні міні-саміту Україна – ЄС в Брюсселі 20 березня. Також було домовлено про наступні контакти на найвищому рівні.

На думку корреспондентів EuroNews, чинний  Президент Петро Порошенко більш зрозумілий кандадат в Президенти України на виборах 2019, його поведінку легше передбачити, його позиція по багатьом питанням, що важливі для відносин між ЕС та Україною неоднаразово декларувалась та давно відома.

Ключові слова: кого підтримає ЕС на виборах Президента України

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