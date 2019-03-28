Опрацьовано 99,71% бюлетнів. Зеленський лідирує

- 02.04.2019 19:32
Опрацьовано 99,71% бюлетнів. Зеленський лідирує

 Центральна виборча комісія обробила 100% бюлетенів. Жоден з кандидатів не набирає більшість, тому очевидно, що відбудеться другий тур голосування, про це заявили в ЦВК та назвали дату другого тура Президентських виборів в Україні- він відудеться 21 квітня.

Реультати першого тура виборів Президента України

Володимир Зеленський – 30,22%, за якого проголосувало 5 691 579 виборців та Петро Порошенко – 15,95%, за якого проголосувало 3 003 792 проходять в другий тур Президента України

Третє місце посідає Юлія Тимошенко з показником 13,39% голосів, за яку відадли свої голоси 2 522 951  виборців.


Юрія Бойка підтримали 11,67% виборців, Анатолія Гриценка – 6.91%, Ігоря Смешка – 6,03%, Олега Ляшка – 5,47%.

Загалом ЦВК підрахувала 18 834 724 голосів українців. 1.18% бюлетенів визнані недійсними.

Ключові слова: Результати першого тура Президентських виборів України 2019

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