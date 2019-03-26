Ляшко може отримати до 3 років обмеження свободи за демонстрацію бюлетеня

- 31.03.2019 18:06
Ляшко може отримати до 3 років обмеження свободи за демонстрацію бюлетеня

Правоохоронці нагадали українцям про заборону фото- і відеофіксації свого волевиявлення, повідомивши, що такі дії з боку кандидата в президенти України Олега Ляшка вже отримують правову оцінку і можуть бути покарані у вигляді трьох років обмеження волі.

Про це в ході брифінгу заявив радник глави Міністерства внутрішніх справ Іван Варченко.

Представник правоохоронних органів нагадав, що кандидат в президенти України від Радикальної партії Олег Ляшко після голосування продемонстрував журналістам заповнений бюлетень.

"Я проголосував за те, щоб у нас було менше свиней при владі. Щоб це все вичистити. Щоб у нас була сильна економіка, щоб повернути мир в країну, повернути заробітчан, і щоб люди нормально жили в країні", - прокоментував Ляшко.

Варченко пояснив, що дії політика зафіксували правоохоронці і їм дається правова оцінка.

Він зазначив, що це порушення статті 7 закону України про вибори, тобто пряме порушення таємниці голосування.

"Один з кандидатів на пост президента сьогодні зробив ту річ, яка так само може кваліфікуватися як та, що має ознаки кримінального злочину, а саме - теж розкрив таємницю голосування", - сказав Варченко.
Він нагадав, що закон прямо забороняє демонстрацію виборчого бюлетеня в приміщенні для голосування.
"Не в кабінці, де ви здійснюєте, а вже в приміщенні. Тобто розгортати бюлетень, показувати людям і розповідати" ось, як я проголосував ", - цього робити не можна", - підкреслив Варченко.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ляшко вибори, чи можна показувати свій бюлетень

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