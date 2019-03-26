



У Чернівцях та області станом на 15:00 проголосували 36% виборців - 31.03.2019 15:57

У Чернівецькій області активність виборців на президентських виборах на 15.00 становить майже 36%.

Про це інформує офіційний сайт Центральної виборчої комісії.

Так, на виборчому окрузі №204 станом на 15.00 участь у голосуванні взяли 38,86% виборців.У даний час на сайті ЦВК відсутні дані про явку виборців у виборчих округах №201 та 202 у Чернівецькій області станом на 15:00

На виборчому окрузі №203 проголосували 33,1% виборці.

Загалом явка виборців у Чернівецькій області станом на 15:00 становить 36%.

Відомості щодо активності виборців у голосуванні є попередніми, зібраними шляхом телефонного опитування дільничних виборчих комісій.

Інформація оновлюється

Платинова Буковина, Чернівці

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